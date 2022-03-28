إجلاء 681 شخصا من ماريوبول يوم أمس

قالت قيادة القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك، إنه تم إجلاء أكثر من 680 شخصا، من مدينة ماريوبول، بما في ذلك أكثر من 140 طفلا.

وذكرت القيادة في بيانها، أنه تم نقل هؤلاء اللاجئين إلى قرية بيزيمينو في نوفوازوفسكي المجاورة ضمن أراضي الجمهورية.

وأضاف البيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، من الساعة 8:00 صباحا يوم 27 مارس حتى الساعة 8:00 صباحا يوم 28 مارس، تم إجلاء 681 شخصا، من بينهم 142 طفلا، من ماريوبول إلى بيزيمينوي".

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ووفقا لمعطيات القيادة، تم في الفترة من 5 مارس إلى 28 مارس، إجلاء 7786 شخصا إلى بيزيمينو.

تستمد ماريوبول، وهي ثاني أكبر مدينة في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية أهميتها الاستراتيجية من موقعها الجغرافي، فهي عبارة عن أكبر ميناء على بحر آزوف. في عام 2014 أي لحظة إعلان الجمهورية الشعبية كان عدد سكان المدينة حوالي 450 ألف نسمة.

وفي يونيو من ذلك العام، وقعت المدينة تحت سيطرة الجيش النظامي الأوكراني كتيبة "آزوف" للقوميين المتطرفين.

المصدر: نوفوستي