الجيش الروسي يواصل مساعدة المدنيين وضمان خروجهم الآمن من ماريوبول

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي يواصل مساعدة المدنيين في الخروج الآمن من مدينة ماريوبول.

وجاء في بيان الوزارة اليوم الأربعاء: "يواصل العسكريون الروس ضمان الخروج الآمن للاجئين الذين يغادرون ماريوبول.. كل يوم، يواصل الأشخاص المسالمون مغادرة المدينة، دون المشاركة في الأعمال العدائية، وهم في الواقع، رهائن لدى الوحدات القومية النازية الأوكرانية التي تمركزت في مناطق سكنية وتستخدم السكان المدنيين كدروع بشرية في سير العمليات العدائية".

يشار إلى أن معظم اللاجئين علموا بممرات الإخلاء والممرات الإنسانية من المعارف، فقد أخفت السلطات الأوكرانية والجيش هذه المعلومات عنهم: "في الخامس عشر، خرجنا من ماريوبول عبر طريق فولودار السريع. حصلنا على ممر أخضر(آمن) أخرجتنا قوات دونيتسك (وإشراف ومساعدة الجيش الروسي) ساعدونا وقدموا إرشادات الخروج الآمن، بالإضافة إلى الغذاء والماء"، وفق وزارة الدفاع نقلا عن أحد اللاجئين.

ولفتت الوزراة إلى أن الوضع الإنساني في ماريوبول "اكتسب أبعادا كارثية" بسبب الكتائب القومية النازية الأوكرانية التي لا تريد إلقاء أسلحتها وتمنع خروج عشرات الآلاف من المدنيين بأمان من المدينة.

المصدر: نوفوستي