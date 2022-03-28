مصدر: عدد القادمين إلى روسيا من أوكرانيا ودونباس تجاوز 472 ألف شخص

قال مصدر في الهيئات الأمنية الروسية، إن عدد المواطنين الذين وصلوا إلى روسيا من أوكرانيا ودونباس تجاوز 472 ألفا مع حلول صباح اليوم الاثنين.

وأضاف المصدر، في حديث لمراسل "تاس": "وصل إلى روسيا من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومن أوكرانيا، أكثر من 472 ألف شخص مع حلول صباح اليوم، بما في ذلك حوالي 100 ألف طفل".

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وأشار المصدر إلى أنه "يوجد بين القادمين، حوالي 144 ألف مواطنن روسي، ونحو 269 ألفا يحملون جنسية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ونحو 60 ألفا من أوكرانيا ودول أخرى".

المصدر: تاس