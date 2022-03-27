 
مباشر
عاجل
رئيس لوغانسك: استفتاء على انضمام الجمهورية لروسيا قد ينظم في المستقبل القريب

أكثر من 12.5 ألف لاجئ من دونباس عبروا حدود روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية

أخبار العالم

أكثر من 12.5 ألف لاجئ من دونباس عبروا حدود روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sose

قالت مديرية حرس الحدود في مقاطعة حرس الحدود، في بيانها اليوم، إن أكثر من 12500 لاجئ من دونباس عبروا الحدود مع روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في البيان أنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عبر أكثر من 12500 مواطن الحدود لدخول روسيا عبر نقاط التفتيش الواقعة في مقاطعة روستوف".

إقرأ المزيد
إجلاء 90 شخصا من مواطني روسيا ومولدوفا وأوكرانيا من مقاطعة خيرسون
إجلاء 90 شخصا من مواطني روسيا ومولدوفا وأوكرانيا من مقاطعة خيرسون

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن العسكريين الروس قاموا بإجلاء 90 شخصا من مواطني روسيا ومولدوفا وأوكرانيا من مقاطعة خيرسون الأوكرانية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "يوم أمس، نظم الجيش الروسي عملية نقل آمنة لتسعين شخصا من مواطني روسيا ومولدوفا وأوكرانيا، من مقاطعة خيرسون في أوكرانيا إلى أراضي روسيا الاتحادية".

المصدر: نوفوستي

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا