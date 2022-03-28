الشيشان: قديروف موجود في ماريوبول - فيديو

أكد وزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والإعلام الشيشاني أحمد دوداييف، أن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف موجود في مدينة ماريوبول.

وقال دوداييف: "من أجل رفع الروح المعنوية لمقاتلينا، فإن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان أحمدوفيتش قديروف، موجود في ماريوبول، وأحضر معه معدات تقنية إضافية".

من جهته، كتب قديروف على "تيليغرام": "تسير عملية تطهير مدينة ماريوبول على قدم وساق. أبلغني الأخ سلطان رشيف عن نجاح قوات الأمن الشيشانية في تصفية المتطرفين النازيين الأوكران في مناطق معينة، وحسب التقاليد، من أجل معركة ناجحة، يتلقى رجالنا مكافآت على شكل مخازن مليئة بالأسلحة والذخيرة".

وأضاف: "يتجنب النازيون والشياطين الاصطدام المباشر مع الجيش الروسي، اعتادوا على إظهار سلطتهم على الناس العاديين، وتعذيب وقتل الأبرياء، فهم يخشون بشدة القتال مع مقاتلين حقيقيين. بالنسبة لجرذان بانديرا، فإن القتال الجدير شيء خارج عن المألوف.. منذ اليوم الأول لبدء العملية العسكرية الخاصة ونحن نشهد مثل هذه الحيل الاستراتيجية".

وتابع: "يتمتع مقاتلونا بمعنويات ممتازة.. لن تكسر النيران الكثيفة ولا القصف من مدافع من العيار الثقيل إرادتهم في النصر.. أتمنى لكل المقاتلين التوفيق في جبهاتهم! كل من استهزأ بالسكان المدنيين سيعاقب بأسرع ما يمكن!".



المصدر: "نوفوستي" + "تيليغرام"