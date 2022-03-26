قديروف يخاطب الأوربيين: "أنقذوا بلادكم.. لا تدعوا راعي بقر أحمق يدمر بقية العالم"

وصف رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف الولايات المتحدة بأنها "مصاص دماء اقتصادي"، ونعت الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"راعي البقر المتهالك والمختل عقليا".

وكتب على "تيليغرام": "الولايات المتحدة اليوم مصاص دماء اقتصادي حان الوقت لطعنه في قلبه... بايدن مجرم حرب يرعى الفظائع طويلة الأمد للبنتاغون... انقذوا بلادكم... لا تدعوا راعي بقر أحمق يدمر بقية العالم".

وأضاف مخاطبا زعماء الدول الأوروبية: "لماذا تنغمسون في سخافات بايدن؟".

وتابع: "إذا كان راعي البقر المتهالك بايدن لا يهتم بالاقتصاد الداخلي أو ما هي العمليات السلبية التي تحدث لديه، فلماذا تقلقون البلدان الأوروبية المتقدمة والنامية، بشأن مصالح دولة معينة، أكثر من قلقكم على شعوبكم وأراضيكم؟".

وحث قديروف قادة الدول الأوروبية على تقييم الوضع بعقلانية، وقال: "لديكم فرصة رائعة للتخلص من القمع الأمريكي، بينما يتولى بايدن قيادة بلاده".

المصدر: "سبوتنيك"