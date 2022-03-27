بريطانيا تسلّم إستونيا معدات وتجهيزات عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن فرقاطتي "نورثمبرلاند" و"ريتشموند" نقلتا معدات وتجهيزات عسكرية إلى إستونيا، حيث تتمركز كتيبة الناتو متعددة الجنسيات بقيادة المملكة المتحدة.

وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع البريطانية فقد شاركت سفن البحرية الملكية وطائرة "بوينغ P-8" بوسيدون المضادة للغواصات في تدريبات مشتركة مع قوات الدنمارك ولاتفيا وليتوانيا والسويد وإستونيا في بحر البلطيق.

وقال الجنرال البريطاني جيم موريس: "مثل هذه الأنشطة في بحر البلطيق معتادة بالنسبة لنا ولشركائنا في القوات المشتركة في إحدى المناطق الجغرافية الرئيسية لدينا". ووفقا له فإنه "من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى الحفاظ على حرية الملاحة في بحر البلطيق".

وفي فبراير، أرسلت بريطانيا دبابات ومدرعات إضافية إلى إستونيا، وضاعفت أيضا حجم وحداتها في إستونيا، ليصل إلى 1800 جندي.

المصدر: تاس