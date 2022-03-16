الناتو يعلن مراجعة استراتيجيته الدفاعية على خلفية العملية الروسية

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن أعضاء الحلف قرروا مراجعة استراتيجيتهم الدفاعية، على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا.

وصرح ستولتنبرغ عقب اجتماع وزراء دفاع الحلف: "نواجه واقعا جديدا بالنسبة لأمننا، ولذلك نحتاج إلى إعادة تشغيل منظومتنا الدفاعية الجماعية وأساليب الردع لمدى طويل".

وأكد ستولتنبرغ أن القيادة العسكرية لأعضاء الحلف تلقت اليوم توجيهات بالشروع في وضع خطط دفاعية موسعة ضد روسيا وفي إطار مراجعة استراتيجية الحلف على الأرض والجو والبحر والمجال السيبراني والفضاء.

وأوضح ستولتنبرغ أنه سيتم نشر المزيد من القوات في حالة التأهب القتالي في الجناح الشرقي من الناتو، بالإضافة إلى معدات واحتياطيات عسكرية.

المصدر: "إنترفاكس" + "تاس"