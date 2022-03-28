حزب "منصة المعارضة - من أجل الحياة" الأوكراني يعلق أنشطته

أعلن رئيس حزب "منصة المعارضة – من أجل الحياة" بالشراكة، ونائب الشعب، فاديم رابينوفيتش، أن على جميع أعضاء الحزب الآن التركيز على العمل من أجل إحلال السلام ومساعدة المواطنين.

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وكتب رابينوفيتش في بيان له على الموقع الإلكتروني للحزب، يوم أمس الأحد 27 مارس: "جميع أنشطة الحزب معلقة! اليوم يجب أن ننسى جميع التصنيفات والمصالح الحزبية. السلام اليوم هو فقط المهم. يجب نسيان كل المصالح الحزبية الضيقة، ووقف جميع الخلافات".

وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن، في 20 مارس الجاري، عن تعليق أنشطة بعض أحزاب المعارضة المزعوم ارتباطها بروسيا، خلال فترة الأحكام العرفية. ومن بين هذه الأحزاب: "منصة المعارضة – من أجل الحياة" و"ناش" و"كتلة المعارضة" و"المعارضة اليسارية" و"اتحاد قوى اليسار" و"القوة" و"الحزب التقدمي الاشتراكي الأوكراني" و"الحزب الاشتراكي الأوكراني" و"الاشتراكيون" و"كتلة فلاديمير سالدو". وفي 21 مارس أصبح معروفا أن وزارة العدل الأوكرانية سترفع دعاوى قضائية لحظر أنشطة هذه الأحزاب في غضون أيام قليلة.

المصدر: نوفوستي