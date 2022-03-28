"روسبوتربنادزور" تعلن أنها تراقب الوضع الناجم عن الحرائق في منطقة محطة تشيرنوبيل النووية

أفيد بأن الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين ورفاهية المواطن، تراقب حالة الإشعاع في الاتحاد الروسي بالعلاقة مع الحرائق بالمنطقة المحظورة في محيط محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية.

إقرأ المزيد

وأكد بيان لـ"روسبوتربنادزور"، الهيئة الروسية المختصة، أن الوضع الإشعاعي في روسيا في حالة استقرار، مشيرة إلى أنه "فيما يتعلق بالحرائق في المنطقة المحظورة لمحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، تراقب الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، حالة الإشعاع في روسيا في المناطق الحدودية. ووفقا لبيانات الرصد، يبقى الوضع الإشعاعي في الاتحاد الروسي مستقرا".

المصدر: تاس