أفاد مراسل RT، بأن القوات الأوكرانية تستهدف عمدا سيارات الإسعاف العسكرية الروسية، رغم أن هذه السيارات تحمل علامات الصليب الأحمر.

ونقل المراسل أليسكي ريبين عن ستيبان رئيس قسم الصيانة في إحدى الوحدات العسكرية الروسية العاملة في منطقة كييف، قوله: "نضطر لإزالة علامة الصليب الأحمر من السيارات والآليات الطبية، لأن وجودها يجعل هذه الآليات من الأهداف الأولوية من جانب القوات الأوكرانية".

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وأكد العسكري الروسي، على أن المدفعية الأوكرنية في منطقة كييف تستهدف المركبات الطبية التي تحمل صليب أحمر.

وأضاف ستيبان: "يستهدفون في البداية سيارات الإسعاف والآليات الطبية ومن ثم باقي آليات القافلة، حتى لا يتمكن أحد من مساعدة الجرحى. هذا هو موقف الفاشيين".

المصدر: RT