وكالة "فيتش" تسحب تصنيفات روسيا

قالت وكالة التصنيف الدولية Fitch Ratings، في بيان صحفي صدر اليوم، إنها قررت سحب تصنيفات روسيا.

وأضاف البيان: "سحبت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيفات روسيا. وقد تم هذا السحب على خلفية فرض عقوبات ضد روسيا الاتحادية".

في 15 مارس، قرر الاتحاد الأوروبي حظر منح التصنيفات الائتمانية للكيانات القانونية أو المنظمات أو الهيئات المنشأة في روسيا.

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وفي وقت سابق من نفس السبب، سحبت الوكالة المذكورة أعلاه، تصنيف الشركات الروسية.

وكانت التصنيفات الروسية المصدرة الافتراضية بالعملات الأجنبية والمحلية قبل هذا السحب، عند مساوى "C".

في بداية الشهر الجاري، خفضت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تصنيف روسيا الائتماني من مستوى "Baa3" إلى مستوى "B3"، وأشارت الوكالة إلى احتمال خفض التصنيف إلى درجات أقل.

المصدر: نوفوستي