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السيسي يعلق على الأوضاع في أوكرانيا

أخبار العالم العربي

السيسي يعلق على الأوضاع في أوكرانيا
Globallookpress
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علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تطورات الأوضاع في أوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

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ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أكد الرئيس خلال حديثه عن الأوضاع على الساحة الأوكرانية أن مصر مستعدة لبذل أية جهود ممكنة لصون السلام والاستقرار حول العالم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التطرق إلى استعراض سبل تنسيق الجهود بين مصر وبريطانيا حيال مختلف الملفات الدولية، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر: RT

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