السيسي لزيلينسكي: تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية ضرورة

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الخميس اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بحث فيه الجانبان الوضع في أوكرانيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي بأن "الرئيس زيلينسكي أحاط السيد الرئيس بآخر التطورات على الساحة الأوكرانية في إطار الأزمة الحالية، وكذلك مستجدات مسار المفاوضات".



وأضاف أن السيسي "شدّد على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية مؤكدا سيادته دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من خلال المباحثات ومسار المفاوضات".

وأكد السيسي "كذلك على متابعة مصر بقلق واهتمام بالغيّن للتطورات الميدانية المُتلاحقة وما ينجم عنها من تفاقم الأوضاع الإنسانية"، معربا عن "التقدير للإجراءات التي اتخذها الجانب الأوكراني لتيسير خروج المواطنين المصريين من المنافذ الأوكرانية، وضمان سلامتهم وأمنهم".

من جانبه، أعرب زيلينسكي عن "خالص التقدير والامتنان لما قامت به مصر من جهود لمواصلة استضافة السائحين الأوكرانيين في منتجعاتها السياحية، وتقديم كافة سبل العون لهم منذ اندلاع الأزمة، وكذلك تيسير اجراءات عودتهم إلى الدول المجاورة لأوكرانيا".

المصدر: RT