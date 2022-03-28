لافروف: لم تستطع روسيا التسامح مع محاولات الغرب تحويل أوكرانيا إلى معقل للناتو

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن روسيا لم تستطع التسامح مع محاولات الغرب تحويل أوكرانيا إلى معقل مناهض لها.

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وأشار الوزير خلال مقابلة أجرتها معه وسائل إعلام صربية وتم بثها على الهواء مباشرة عبر موقع الخارجية الروسية الإلكتروني: "لا يمكن لروسيا قبول مساع لجعل أوكرانيا معقلا للناتو محشوا بالأسلحة الهجومية ومعاديا لبلادنا. لا يمكننا قبول تشجيع الغرب استئصال كل ما هو روسي في أوكرانيا، واللغة والثقافة الروسيتين".

وتابع: "نريد أن يعود الناتو إلى رشده، ولدينا أسباب للاعتقاد بأن هواجسنا الجدية المتعلقة بمصالحنا الجوهرية المشروعة قد سمعت وهناك من بدأ يفهمها".

المصدر: "تاس"