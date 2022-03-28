دبلوماسي أمريكي يؤكد أن بلاده ستحارب روسيا "حتى آخر أوكراني"

صرح دبلوماسي أمريكي بأن الولايات المتحدة تخوض مع روسيا حربا غير معلنة في أوكرانيا للحفاظ على هيمنتها في العالم، مؤكدا أن واشنطن ستحارب روسيا "حتى آخر أوكراني".

وكتب الدبلوماسي الأمريكي المتقاعد تشاس فريمان في مقال نشره على موقع The Gray Zone، أن تصرفات واشنطن لم تترك لموسكو أي خيار سوى استخدام القوة.

وأضاف: "يبدو لي أن كل ما تفعله الولايات المتحدة الآن يهدف إلى إطالة أمد الحرب".

وبرأي الدبلوماسي أنه في الولايات المتحدة يعتقدون أن الوضع الحالي يصب في مصلحة الدولة، إذ أن الأزمة تعزز الموقف السلبي تجاه روسيا، وذلك مفيد للمجمع الصناعي العسكري الوطني، وتعزيز الناتو.

وخلص فريمان إلى أن الولايات المتحدة ستقاتل روسيا "حتى آخر أوكراني".

المصدر: نوفوستي