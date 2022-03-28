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ماكرون يعلن رغبته في بحث العملية الإنسانية المخططة في ماريوبول مع بوتين

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ماكرون يعلن رغبته في بحث العملية الإنسانية المخططة في ماريوبول مع بوتين
AP
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا في الأيام القادمة تفاصيل إجراء العملية الإنسانية المخططة في ماريوبول بمشاركة اليونان وتركيا.

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وقال أمام الصحفيين إثناء رحلته الانتخابية إلى مدينة ديجون، اليوم الاثنين: "اليوم نشهد من جانب روسيا عدم الامتثال للقانون الإنساني الدولي، الذي لا يمكن انتهاكه حتى في وقت الحرب. لقد شجبنا هذا الموقف، وأعتزم التحدث مع الرئيس بوتين في الأيام المقبلة".

وأضاف: "نحن بصدد استكمال المفاوضات مع الجانب الأوكراني ورئيس بلدية ماريوبول حول إجراء عملياتنا، ويعد هذا الأمر مستحيلا بدون موافقتهم. ثم يتعين علي تقديم ضمانات متعلقة بالشروط، حتى العملياتية، مع الرئيس بوتين حتى تراعي القوات الروسية شروط إجراء هذه العملية".

المصدر: تاس

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