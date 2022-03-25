ماكرون: فرنسا واليونان وتركيا تعتزم إجلاء المدنيين عن ماريوبول
Globallookpress Maximilian Clarke/Keystone Press Agency
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تعتزم بالشراكة مع تركيا واليونان تنفيذ عملية إنسانية لإجلاء المدنيين عن ماريوبول، وينوي بحث هذه المبادرة مع الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال ماكرون إن فرنسا وتركيا واليونان تريد تنفيذ عملية إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول، معربا عن نيته إجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الساعات القادمة لمناقشة هذه المسألة.
المصدر: وكالات