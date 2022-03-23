مسؤول طبي: أوكرانيا لا تعتبر سكان ماريوبول مواطنيها لذلك تستخدمهم كدروع بشرية

صرح ألكسندر مارونتشينكو، كبير الأطباء في مستشفى مدينة نوفوازوفسك في دونيتسك، بأن أوكرانيا لا تعتبر سكان ماريوبول جزء من شعبها، لذلك يستخدمهم المتطرفون الأوكرانيون كدروع بشرية.

وقال مارنتشينكو: "أوكرانيا على وجه التحديد لا ترى مدينة ماريوبول وسكانها على أنها مدينة تابعة لها.. لذلك يستخدمونهم كمفهوم "الدرع البشرية".. يقولون للناس: تفضلوا، ثم يطلقون عليهم النار من الخلف؟ لا يمكنك التفكير في أي شيء أكثر لؤما وبشاعة من ذلك".

على حد قوله، في المستشفى قبل أسبوعين كان معظم الراقدين مصابين بطلقات نارية، أما الآن فإن الناس الذين كانوا يجلسون في أقبية المباني لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع يخرجون هربا ويصلون إلينا مصابين، منوها بأنه لا تزال نيران القناصة الأوكرانيين تستهدف المدنيين من الخلف إضافة إلى تعرضهم لنيران مختلف قاذفات القنابل الآلية.. "معظم الإصابات ناتجة عن شظايا(متفجرات وصواريخ)".

المصدر: نوفوستي