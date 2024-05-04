 
مباشر

"كتائب الأقصى" تقصف تجمعا للقوات الإسرائيلية في محور نتساريم بالإشتراك مع قوات "الشهيد عمر القاسم"

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xh9j

نشرت "كتائب شهداء الأقصى" مشاهد من استهدفها لتجمع القوات الإسرائيلية في محور "نتساريم" بصواريخ قصيرة المدى، بالاشتراك مع قوات "الشهيد عمر القاسم".

ونشر الإعلام العسكري في "شهداء الأقصى" مقطع فيديو يظهر مشاهد من"العملية المشتركة التي نفذها مقاتلو كتائب الأقصى وقوات الشهيد عمر القاسم في استهداف تجمع قوات العدو الصهيوني في محور نتساريم بصواريخ قصيرة المدى".

وأعلنت "كتائب شهداء الأقصى" في وقت سابق عن قصف قاعدة "زيكيم" العسكرية برشقة صاروخية من نوع 107، بالاشتراك مع قوات "الشهيد عمر القاسم".

وركزت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم السبت عملياتها العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي على محور "نتساريم" وسط قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مروحيات شاركت في إجلاء جنود جرحوا في معارك القطاع. فيما أعلنت "كتائب القسام" استهداف ثكنة عسكرية بمقر قيادة المحور الجنوبي "نتساريم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

إقرأ المزيد
الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية أيمن زعرب أحد قادة
الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية أيمن زعرب أحد قادة "لواء رفح" جنوبي غزة (صورة)

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا