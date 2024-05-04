الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية أيمن زعرب أحد قادة "لواء رفح" جنوبي غزة (صورة)

قال الجيش الإسرائيلي في بيان مساء يوم السبت إنه قتل أيمن زعرب أحد قادة "لواء رفح" التابع لـ"حركة الجهاد الإسلامي" في فلسطين واثنين آخرين في الحركة إثر غارة جوية استهدفت جنوبي غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن أيمن زعرب أحد قادة "لواء فتح" المسؤول عن هجوم قوة النخبة التابعة "للجهاد الإسلامي" على "كيبوتس صوفا" و"موقع صوفا" العسكري في 7 أكتوبر.

وأضاف أنه وإلى جانب زعرب، تم القضاء على اثنين آخرين من عناصر "حركة الجهاد الإسلامي" كانا يقيمان في شقته خلال الضربة.

ونشر الجيش الإسرائيلي صورة لأيمن زعرب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

🔴ELIMINATED: Aiman Zaarab



Zaarab was one of the Islamic Jihad Rafah Brigade commanders, responsible for the Islamic Jihad Nukhba force's attack on Kibbutz Sufa and the Sufa military post during the October 7 massacre.



Along with Zaarab, two additional Islamic Jihad terrorists… pic.twitter.com/Kh5l2Nk7rI — Israel Defense Forces (@IDF) May 4, 2024

المصدر: RT