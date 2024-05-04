"كتائب الأقصى" تقصف تجمعا للقوات الإسرائيلية في محور نتساريم بالإشتراك مع قوات "الشهيد عمر القاسم"

نشرت "كتائب شهداء الأقصى" مشاهد من استهدفها لتجمع القوات الإسرائيلية في محور "نتساريم" بصواريخ قصيرة المدى، بالاشتراك مع قوات "الشهيد عمر القاسم".

ونشر الإعلام العسكري في "شهداء الأقصى" مقطع فيديو يظهر مشاهد من"العملية المشتركة التي نفذها مقاتلو كتائب الأقصى وقوات الشهيد عمر القاسم في استهداف تجمع قوات العدو الصهيوني في محور نتساريم بصواريخ قصيرة المدى".

وأعلنت "كتائب شهداء الأقصى" في وقت سابق عن قصف قاعدة "زيكيم" العسكرية برشقة صاروخية من نوع 107، بالاشتراك مع قوات "الشهيد عمر القاسم".

وركزت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم السبت عملياتها العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي على محور "نتساريم" وسط قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مروحيات شاركت في إجلاء جنود جرحوا في معارك القطاع. فيما أعلنت "كتائب القسام" استهداف ثكنة عسكرية بمقر قيادة المحور الجنوبي "نتساريم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

إقرأ المزيد

المصدر: RT