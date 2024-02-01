لحظة بلحظة.. الحرب في غزة وتداعياتها إقليميا وعالميا /2024.02.01/
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يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات لليوم 118 في ظل كارثة إنسانية وصحية وازدياد التوتر، بعد تعرض القاعدة الأمريكية على الحدود بين الأردن وسوريا للاستهداف.
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