لحظة بلحظة.. الحرب في غزة وتداعياتها إقليميا وعالميا /2024.02.01/

يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات لليوم 118 في ظل كارثة إنسانية وصحية وازدياد التوتر، بعد تعرض القاعدة الأمريكية على الحدود بين الأردن وسوريا للاستهداف.

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