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لحظة بلحظة.. الحرب في غزة وتداعياتها إقليميا وعالميا /2024.02.01/

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. الحرب في غزة وتداعياتها إقليميا وعالميا /2024.02.01/
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يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات لليوم 118 في ظل كارثة إنسانية وصحية وازدياد التوتر، بعد تعرض القاعدة الأمريكية على الحدود بين الأردن وسوريا للاستهداف.

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لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /31.01.2024/ وأبرز تداعياتها إقليميا وعالميا
لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /31.01.2024/ وأبرز تداعياتها إقليميا وعالميا

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