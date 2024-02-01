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احتجاجا على استمرار الحرب.. مؤيدون لفلسطين يغلقون طرقا رئيسية في واشنطن (فيديو)

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احتجاجا على استمرار الحرب.. مؤيدون لفلسطين يغلقون طرقا رئيسية في واشنطن (فيديو)
Legion-Media
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أعلنت الشرطة الأمريكية أن نشطاء مؤيدين لفلسطين أغلقوا طرقا رئيسية في وسط العاصمة الأمريكية الخميس احتجاجا على استمرار الحرب في قطاع غزة، وتم اعتقال ثمانية أشخاص منهم على الأقل.

أشار بيان لشرطة واشنطن إلى أن رجال الأمن أوقفوا ثمانية أشخاص خلال المظاهرات التي جرت صباح اليوم. ومن غير المستبعد أن تكون هناك أعتقالات أخرى في مناطق أخرى من الولاية.

من جهتها "حركة الشباب الفلسطيني" (Palestinian Youth Movement) كتبت على انستغرام أن عددا منهم تم توقيفهم من قبل رجال الأمن يزيد عن 20 متظاهرا.

وتشير صور متداولة إلى أن المتظاهرين أغلقوا الطرق القريبة المتفرعة من نصب لنكولن التذكاري.

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واشار ناشطون إلى أن الاحتجاجات كانت تهدف إلى لفت الانتباه إلى "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وتمولها أمريكا.

المصدر: ريا نوفوستي

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