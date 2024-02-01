"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه للتجهيزات التجسسية في موقع الرادار الإسرائيلي (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه للتجهيزات التجسسية في موقع الرادار التابع للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا جنوبي لبنان.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية التجهيزات التجسسية في موقع الرادار التابع لجيش العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة".

ويوم الخميس، أعلن "حزب الله" اللبناني استهدافه مواقع إسرائيلية وانتشارا لجنود الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان بالأسلحة الصاروخية والمناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن تل أبيب ملتزمة بإعادة سكان المنطقة الشمالية الحدودية مع لبنان إلى منازلهم.

وكان يوآف غالانت قد أفاد يوم الاثنين بأن الجيش الإسرائيلي سيتحرك قريبا جدا في المنطقة الشمالية نحو الحدود مع لبنان حيث تتبادل القوات الإسرائيلية القصف يومياً مع حزب الله.

وأبلغ الوزير الجنود المتمركزين قرب الحدود مع غزة أنهم سيغادرون المنطقة للانتقال إلى الشمال.

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من جهته، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي سابقا، أن احتمالات الحرب على الجبهة الشمالية الحدودية مع لبنان أعلى مما كانت عليه في الماضي.

ولا يزال التصعيد مستمرا على الجبهة الجنوبية في لبنان والشمال الإسرائيلي، بعدما أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي ونقاط تمركزه.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT