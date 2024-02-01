الخارجية الأمريكية: "حماس" وإسرائيل تنظران في مقترحات لصفقة جديدة محتملة

أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، في مؤتمر صحفي يوم الخميس، أن حركة "حماس" وإسرائيل تواصلان النظر في مقترحات حول صفقة جديدة محتملة.

وأوضحت مسؤولة السياسة الخارجية الأمريكية أن الصفقة المحتملة تنص على وقف آخر للأعمال القتالية في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وأضافت: "بالطبع سأقول إنني لست على علم بأي إجابات محددة في هذا الوقت. أعتقد أنها لا تزال قيد الدراسة بشكل كامل".

وفي وقت سابق يوم الخميس، أكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، أنه "حتى اللحظة لا يمكن الحديث عن التوصل إلى اتفاق" لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال في تصريح صحفي: "يجب أن نفرق بين أن تؤكد الحركة استعدادها للتعامل مع أي أفكار إيجابية تحقق الأهداف الفلسطينية بوقف العدوان الكامل على الشعب الفلسطيني وبتحقيق مصالحه في الإعمار وفي رفع الحصار، وبين أن يكون قد تم فعلا الوصول إلى اتفاق أو تفاهم".

المصدر: وكالات