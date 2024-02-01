أمير قطر والرئيس الفلسطيني يبحثان آخر التطورات على الأراضي الفلسطينية

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال هاتفي اليوم الخميس، آخر المستجدات على الأراضي الفلسطينية، لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت وكالة "وفا" إن الاتصال كان "في إطار استمرار المشاورات الثنائية والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا".

وأطلع الرئيس الفلسطيني خلال الاتصال، أمير قطر على آخر "مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة"، مجددا التأكيد على "ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على شعبنا، ومنع تهجير أي فلسطيني سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية بما فيها القدس".

كما تطرقت المحادثات إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد عباس أن الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.

واستعرض الرئيس وأمير قطر "الجهود المبذولة بالتنسيق مع الأشقاء العرب، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية كافة، والإسراع في إدخال المساعدات الإغاثية والطبية، وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن للتخفيف من معاناة قطاع غزة".

المصدر: وفا