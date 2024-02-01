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جنوب إفريقيا تدعو الدول لوقف تمويل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

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جنوب إفريقيا تدعو الدول لوقف تمويل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
AP
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قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، إن جميع الدول ملزمة بوقف تمويل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بعد توضيح محكمة العدل الدولية أن تلك الأعمال قد تمثل إبادة جماعية.

وقالت باندور للصحافيين: "نعتقد أن الاستنتاج الذي توصلت له محكمة العدل الدولية يوضح أنه من الممكن حدوث إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".

وأضافت: "هذا يفرض بالضرورة التزاما على جميع الدول بوقف التمويل وتسهيل الأعمال العسكرية الإسرائيلية".

وأعربت الوزيرة ناليدي باندور عن أملها بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل البدء بالتحرك نحو "مناقشة جوهرية" لحل الدولتين.

يذكر أن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة نظرت في دعوى جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، التي طالبت بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان.

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وأصدرت المحكمة قرارا أوليا يلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع وقوع إبادة جماعية وضمان توفير المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.

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كما أشاد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بحكم العدل الدولية، وصفا القرار أنه "إنتصار للعدالة".

المصدر: RT 

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