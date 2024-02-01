وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد من خانيونس بـ"تفكيك" كتائب القسام في رفح

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت إنه سيتم حل كتائب القسام التابعة لحركة حماس في مدينة رفح كما جرى في مدينة خانيونس، على حد زعمه.

وأطلق غالانت تصريحاته خلال تواجده في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال "لواء خان يونس (في كتائب القسام) تفاخر بأنه يقف ضد الجيش الإسرائيلي.. اليوم تم تفكيكه".

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وتابع: "سيكون الأمر نفسه في رفح وفي كل مكان نذهب إليه. الوصول إلى أهداف العدو يقربنا من إعادة الرهائن. علينا أن نثابر حتى ننهي مهامنا، والأمر أصعب بكثير بالنسبة لحماس. أسقطنا لهم 10000 قتيل إرهابي و10000 جريح آخر"، بحسب قوله.

وقصفت كتائب القسام الثلاثاء مدينة تل أبيب وعددا من المواقع الإسرائيلية انطلاقا من مدينة خان يونس، وذلك بعد إعلان مسؤولين في الجيش الإسرائيلي السيطرة على المدينة.

وتقول كتائب القسام أنها تخوض قتالا مستمرا مع الجيش الإسرائيلي في خانيونس، حيث تبث باستمرار لقطات لاستهداف الجنود الإسرائيليين وآلياتهم في المدينة.

المصدر: يديعوت أحرنوت