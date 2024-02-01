إعلام تركي ينشر أول صورة لمحتجز الرهائن في تركيا

تداولت وسائل إعلام تركية على منصات التواصل الاجتماعي صورة الرجل الذي اقتحم مقر شركة "procter & gamble (P&G)" الأمريكية في تركيا، واحتجز 7 عمال فيه كرهائن.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أفادت وسائل إعلام تركية بأن رجلا مسلحا اقتحم مقر شركة "procter & gamble (P&G)" الأمريكية في منطقة غيبزي بولاية كوجالي شمال غربي تركيا، واحتجز 7 عمال على الأقل كرهائن.

وذكرت وسائل الإعلام أن قوات تركية خاصة وصلت إلى الموقع للتعامل مع الحدث، وأشارت إلى أن منتجات هذه الشركة كلها داعمة لإسرائيل.

وحتى الآن، لم تعرف هوية الرجل أو جنسيته، أو الدافع الرئيسي لهذا الاقتحام.

المصدر: RT