الخارجية البلجيكية تستدعي السفير الإسرائيلي بعد تدمير مقر وكالة التعاون الإنمائي البلجيكية في غزة

أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب يوم الخميس، أن الوزارة قررت استدعاء السفير الإسرائيلي لدى بلجيكا على خلفية قصف مقر الوكالة البلجيكية للتعاون الإنمائي في قطاع غزة.

وقالت الوزيرة عبر حسابها في منصة "إكس": "تم قصف وتدمير مكاتب وكالة التنمية البلجيكية (Enabel) في غزة. استهداف المباني المدنية أمر غير مقبول".

وأضافت: "قررنا برفقة وزيرة التعاون التنموي وسياسة المدن الكبرى كارولينا غينيز، استدعاء السفير الإسرائيلي من أجل استيضاح كل شيء".

Les bureaux d'Enabel, l'agence belge de développement, à Gaza ont été bombardés et détruits.



Viser des bâtiments civils est inacceptable.



Avec @carogennez, nous convoquons l'ambassadrice d'Israël pour faire toute la clarté. pic.twitter.com/uj5NUXp6ni — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) February 1, 2024

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا دموية ومدمرة ضد قطاع غزة، راح ضحيتها 27019 قتيلا، و66139 مصابا.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ألقى الجيش الإسرائيلي 66 ألف طن من المتفجرات على القطاع متسببا في تدمير 70 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، و290 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي وأصبحت غير صالحة للسكن، كما تم تدمير 140 مقرا حكوميا وقرابة 400 جامعة ومدرسة بشكل كلي أو جزئي.

المصدر: RT