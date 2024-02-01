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هيئة بحرية: تلقينا تقريرا عن حادث على بعد 57 ميلا بحريا غرب الحديدة

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هيئة بحرية: تلقينا تقريرا عن حادث على بعد 57 ميلا بحريا غرب الحديدة
Gettyimages.ru
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أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 57 ميلا بحريا غرب الحديدة اليمنية.

وقالت الهيئة في صفحتها على منصة X: "تلقت UKMTO تقريرا عن حادث وقع على بعد 57 ميلا بحريا غرب الحديدة، اليمن"، مبينة أنه "أبلغ عن حدوث انفجار على مسافة بعيدة عن الجانب الأيمن للسفينة. السفينة وطاقمها آمنون وتحقق السلطات في الحادث".

ونصحت السفن بالتنقل في المنطقة بحذر وإبلاغ الإدارة عن أي نشاط مشبوه.

المصدر: RT

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