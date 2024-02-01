هيئة بحرية: تلقينا تقريرا عن حادث على بعد 57 ميلا بحريا غرب الحديدة

أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 57 ميلا بحريا غرب الحديدة اليمنية.

وقالت الهيئة في صفحتها على منصة X: "تلقت UKMTO تقريرا عن حادث وقع على بعد 57 ميلا بحريا غرب الحديدة، اليمن"، مبينة أنه "أبلغ عن حدوث انفجار على مسافة بعيدة عن الجانب الأيمن للسفينة. السفينة وطاقمها آمنون وتحقق السلطات في الحادث".

ونصحت السفن بالتنقل في المنطقة بحذر وإبلاغ الإدارة عن أي نشاط مشبوه.

UKMTO Warning Incident 026 update 001



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UKMTO has received a report of an incident 57NM west of Al Hudaydah, Yemen. Master reports an explosion a distance off the vessel’s starboard side. Vessel and crew are safe.#Marimesecurity#MarSecpic.twitter.com/7y1GK8rFQ6 — United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) February 1, 2024

المصدر: RT