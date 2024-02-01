قبل أن يصطدم بهيكلها.. مدمرة أمريكية تعترض صاروخا حوثيا في آخر لحظة (فيديو)

استخدمت المدمرة الأمريكية USS Gravley المدافع الرشاشة المضادة للطائرات لاعتراض صاروخ حوثي اقترب منها إلى مسافة كيلومتر واحد، بعد أن فشلت منظومات دفاعها البعيد في اعتراض الصاروخ.

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وتعد منظومة Phalanx CIWS خط الدفاع الأخير للسفينة وهي مخصصة لإصابة أهداف جوية على مسافة قصيرة.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" في وقت سابق من هذا اليوم توجيه ضربات جوية استباقية استهدفت مرابض طائرات مسيرة للحوثيين ومحطة تحكم أرضية، وأسقطت صاروخا باليستيا مضادا للسفن.

المصدر: RT