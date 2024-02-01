رغم البرد والدمار.. مواطنون غزاويون يهتفون لـ "كتائب القسام" ومحمد الضيف (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة مجتمعين ويهتفون لـ "كتائب القسام" وقائدها محمد الضيف، ومروان عيسى.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع الفيديو مشيرة إلى أن سبب احتفال الفلسطينيين يعود إلى تداول أنباء حول توقيع وشيك على صفقة تهدئة وتبادل أسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".

وقالت وزارة الخارجية القطرية مساء اليوم الخميس، إن حركة "حماس" تسلمت مقترح وقف إطلاق النار في غزة بإيجابية، في حين ذكر مصدر سياسي أن تل أبيب "لم تتلق تحديثا رسميا من قطر".

وسبق أن أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية "انفتاح الحركة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء لأهلنا وشعبنا".

كما أعلن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة طاهر النونو أن الحركة تريد"وقفا شاملا لإطلاق النار" في غزة، بعدما تطرّق الوسيط القطري إلى مقترح لهدنة مؤقتة.

المصدر: RT