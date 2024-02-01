مصادر مصرية تعلق على معلومات بشأن لقاء وفد حماس مع رئيس جهاز المخابرات عباس كامل

نفت مصادر مصرية مطلعة، في اتصال بقناة "القاهرة الإخبارية"، ما تردد عن إجراء وفد من حماس مباحثات مع ممثلين عن المخابرات المصرية بشأن صفقة الأسرى.

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ونقلت وسائل إعلام مصرية الأربعاء عن مصدر مصري قوله أن وفدا من حركة حماس بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، سيصل إلى القاهرة اليوم الخميس.

وأكد أن الوفد سيعقد اجتماعا مع اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة لبحث ما جرى في اجتماع باريس حول تبادل الأسرى ووقف النار في غزة.

لكن مصدرا مصريا نفى مساء اليوم الخميس ترتيب أي لقاء بين وفد حماس مع رئيس المخابرات المصرية.

وقال هنية في وقت سابق إن قيادة حركة حماس تلقت دعوة لزيارة القاهرة لبحث اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس، مؤكدا "انفتاح الحركة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء لأهلنا وشعبنا".

واجتمع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز مع رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنياع وورئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في باريس لمناقشة اتفاق لتأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة ووقف الحرب في القطاع.

المصدر: RT