بايدن: نعمل ليل نهار لإحلال السلام في الشرق الأوسط وتحقيق حل الدولتين

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه يعمل على تحقيق حل الدولتين الفلسطينية الإسرائيلية في الشرق الأوسط.

قال بايدن في الكلمة التي ألقاها خلال إفطار الصلاة الوطني في الكونغرس: "نحن نعمل ليلا ونهارا من أجل السلام والأمن والكرامة للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. ومثل كثيرين هنا، أعمل على إيجاد سبيل لاستعادة الرهائن الأميركيين إلى الوطن، وتخفيف الأزمة الإنسانية، وعودة السلام إلى غزة وإسرائيل، والتوصل إلى سلام دائم من خلال حل الدولتين للشعبين.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تكافح لمواجهة صعود معاداة السامية وكراهية الإسلام.

إفطار الصلاة الوطني هو حدث سنوي ينظم في أوائل فبراير في العاصمة الأمريكية من قبل الكونغرس ومؤسسة الزمالة، وهي منظمة دينية غير ربحية.

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تدهور الوضع في الشرق الأوسط بشكل حاد بعد هجوم مقاتلي حماس على منطقة غلاف غزة في 7 أكتوبر 2023، وسقط خلاله عدد من المستوطنين الإسرائيليين، واقتاد مقاتلو حماس أكثر من 200 إسرائيلي كأسرى.

ونتيجة لذلك شنت إسرائيل حملة عسكرية انتقامية على غزة وفرضت حصارا على كامل القطاع، واستهدفت خلال الحملة المستشفيات والمساجد والكنائس والمناطق السكنية ما تسبب بسقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.

وتوسع نطاق المواجهات لتشمل الجبهة اللبنانية والعراقية واليمنية والسورية، حيث أخذت فصائل ما يعرف بمحور المقاومة تستهدف إسرائيل لنصرة قطاع غزة، وإجبار إسرائيل على وقف الحرب، ورفع الحصار، وإدخال المساعدات الإنسانية.

المصدر: تاس