وزير الدفاع الأمريكي: آن الأوان للقضاء على قدرات الجماعات الإرهابية التي استهدفت قواتنا في الأردن

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن واشنطن ستتخذ كافة الإجراءات للدفاع عن المصالح الأمريكية وأنها سترد في المكان والوقت المناسبين على استهداف القاعدة الأمريكية في الأردن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أوستن مساء اليوم الخميس بعد أن استأنف عمله في البنتاغون الاثنين الماضي بعد ما يقرب من شهر من رحلة علاج "سرية" من سرطان البروستات أثارت جدلا واسعا بعد أن طالت سريتها الرئيس جو بايدن نفسه.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أنه "آن الأوان للقضاء على قدرات الجماعات الإرهابية التي استهدفت قواتنا في الأردن.. وكلاء إيران قتلوا 3 جنود أمريكيين في قاعدة (برج 22) شمال شرق الأردن على الحدود مع سوريا.

وقال: "كانت أياما صعبة على وزارة الدفاع الأمريكية.. الهجوم على قواتنا في الأردن كان شنيعا".

وشدد على أن الرئيس جو بايدن "لن يتسامح مع من قتل جنودنا.. سيكون لدينا رد متعدد الجوانب وفي عدة مواقع".

لكن أوستن أوضح أن واشنطن "ستواصل تجنب توسيع الصراع (في غزة)"، وأكد في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة "ستتخذ الإجراءات الضرورية" للدفاع عن نفسها.

وتابع "هدفنا أن نحتوي الأزمة في غزة ونمنع حربا واسعة النطاق".

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وأكد في الإطار ذاته أن واشنطن "لا ترغب في حدوث نزاع بين إسرائيل وحزب الله ونتواصل مع الإسرائيليين لضمان عدم توسع رقعة الحرب".

وطالب وزير الدفاع الأمريكي إيران بـ"التوقف عن تزويد الحوثيين بالأسلحة التي يستخدمونها في مهاجمة السفن... الحوثيون يقومون بإجراءات غير قانونية وهذه مشكلة دولية تتعلق بالأمن وبحرية الملاحة".

واتهم البنتاغون "كتائب حزب الله" في العراق بالوقوف وراء الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في الأردن، الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة 34 آخرين بجروح.

وأعلنت كتائب حزب الله في العراق عن تعليق عملياتها العسكرية ضد القوات الأمريكية، لكن وزارة الدفاع الأمريكية علقت على الإعلان بالقول"إننا نأخذ بالأفعال لا بالأقوال".

المصدر: RT