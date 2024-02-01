مسؤولون أمريكيون: الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن نفذته طائرة مسيرة إيرانية الصنع

صرح مسؤولون أمريكيون أن الطائرة المسيرة التي استهدفت القاعدة الأمريكية في الأردن بالقرب من الحدود مع سوريا يوم الأحد الماضي كانت من صنع إيران حسب تقديرات الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة "رويترز" اليوم الخميس، أن 4 مسؤولين أمريكيين قالوا في تصريحات خاصة للوكالة شريطة عدم نشر هويتهم: "تقديرات الولايات المتحدة تشير إلى أن إيران هي التي صنعت الطائرة المسيرة التي استهدفت القاعدة الأمريكية في الأردن مطلع الأسبوع".

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وقال المسؤولون: "الأدلة الأولية رجحت أن الطائرة المسيرة إيرانية، لكن لم يجر تقييم رسمي إلا في الآونة الأخيرة بعد العثور على شظايا من الطائرة".

ولم يكشف المسؤولون تفاصيل عن طراز الطائرة المسيرة.

وأشارت الوكالة إلى أن واشنطن حمّلت فصائل متحالفة مع إيران مسؤولية الهجوم، لكنها قالت أيضا إن "إيران تتحمل المسؤولية في نهاية المطاف نظرا لدعمها هذه الفصائل".

وكانت القيادة الوسطى الأمريكية قد أعلنت مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، وقال البنتاغون إن ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن تصعيد خطير.

وتبنت المقاومة الإسلامية في العراق الأحد مسؤولية الهجوم على القاعدة الأمريكية.

كما أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن واشنطن ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن قواتها في الشرق الأوسط، بعد مقتل 3 من جنودها بهجوم على قاعدة أمريكية على الحدود الأردنية السورية.

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي بأن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى رد متدرج على الهجوم ضد قواتها المتمركزة في الأردن.

واتهمت واشنطن الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم، وأكدت أنها سترد، فيما نفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية وقالت إن "المقاومة الإسلامية" تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل.

المصدر: "رويترز"+RT