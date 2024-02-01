واشنطن تعلن أنها لا تدرس إمكانية تقليص وتيرة المساعدات العسكرية لإسرائيل

قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف أن الإدارة الأمريكية لا تدرس إمكانية تقليص وتيرة المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وقالت ليف، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، اليوم الخميس، ردا عل سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس فكرة خفض وتيرة إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل بسبب خلافات بشأن المزيد من الإجراءات في قطاع غزة: "باختصار، لا. نحن لا نفكر في ذلك".

ووفقا لتقارير صحفية غربية، هناك خلافات حادة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول كيفية تطور العمليات العسكرية الإضافية في غزة.

ويطالب الرئيس الأمريكي رئيس الحكومة الإسرائيلية بعدم إطالة هذه الحملة العسكرية، التي لها، من بين أمور أخرى، تأثير سلبي على شعبية بايدن قبل الانتخابات العامة في نوفمبر المقبل.

المصدر: تاس