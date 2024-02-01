"القسام" تعرض مشاهد من استهدافها آليات الجيش الإسرائيلي وقنص ضابط في غرب غزة (فيديو)

عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" مقطع فيديو يظهر "استهداف مقاتليها لآليات الجيش الإسرائيلي وقنص ضابط في حيي تل الهوى والشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو يظهر "استهداف مجاهدي القسام لآليات الاحتلال وقنص ضابط صهيوني في حيي تل الهوى والشيخ رضوان غرب مدينة غزة".

وأعلنت "القسام" اليوم الخميس أن "مجاهديها تمكنوا من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، وأوقعوهم بين قتيل وجريح"، مشيرة إلى أنها "استهدفت جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "تاندوم" غرب مدينة خان يونس".

وأضافت لاحقا: "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا استهداف 3 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" على تخوم حي الشيخ رضوان بمدينة غزة"، مؤكدة أنها "دكت تحشدات العدو غرب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

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وتابعت: "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا استهداف آلية عسكرية تابعة لسلاح الهندسة الصهيوني بقذيفة "الياسين 105" على تخوم حي الشيخ رضوان بمدينة غزة".

وأفادت كتائب "القسام" لانها "استولت على 3 طائرات درون جنوب حي الزيتون جنوبي مدينة غزة".

وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط ثان في غزة، لترتفع حصيلة القتلى بين عسكرييه إلى 4 خلال 24 ساعة، والحصيلة الكلية إلى 561 جنديا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وهذا في حين يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات لليوم 118 في ظل كارثة إنسانية وصحية وازدياد التوتر، بعد تعرض القاعدة الأمريكية على الحدود بين الأردن وسوريا للاستهداف.

المصدر: RT