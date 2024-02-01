مصدر أمني مصري ينفي وجود أي ترتيبات أمنية جديدة بشأن محور فيلادلفيا

نفى مصدر أمني رفيع صحة ما تم تداوله حول اقتراب التوصل مع إسرائيل لاتفاق حول رفح ومحور صلاح الدين "فيلادلفيا" أو تركيب أي وسائل تكنولوجية بالمحور.

كما نفى المصدر في حديث لصحيفة "القاهرة الإخبارية"، وجود أي ترتيبات أمنية جديدة بشأن محور صلاح الدين "فيلادلفيا".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تحدثت في وقت سابق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كرر خلال الأسابيع الأخيرة تصريحاته حول أهمية السيطرة الإسرائيلية على المحور، وآخرها كان المؤتمر الصحفي نهاية العام الماضي حيث قال: "محور فيلادلفيا يجب أن يكون بأيدينا ويجب إغلاقه. والواضح أن كل ترتيب آخر لن يؤمن ما نريد".

ومحور فيلادلفيا أو ما يعرف بصلاح الدين شريط مواز للحدود بين مصر والقطاع بطول 14 كيلومترا من البحر الأبيض المتوسط غربا إلى معبر كرم أبو سالم شرقا.

وقد فرض اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل منذ عام 1979 قيودا على انسحاب القوات العسكرية من جانبي المحور.

المصدر: صحيفة القاهرة الإخبارية