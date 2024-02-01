بالفيديو.. جماهير ناد إسباني تهز الملعب بهتافات للحرية وأعلام فلسطين خلال لقاء مع فريق إسرائيلي

قامت جماهير نادي باسكونيا الإسباني لكرة السلة بدخول شرفي إلى مدارج الصالة خلال مباراة جمعت فريقهم بنادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي وهم يحملون الأعلام الفلسطينية.

وأطلقت الجماهير الإسبانية هتافات الحرية لحظة دخولها إلى صالة كرة السلة في مدينة فيتوريا الإسبانية، وسط هتافات مؤيدة للفلسطينيين في مواجهة الحرب الدامية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات تفاعلا كبيرا لجماهير نادي باسكونيا في الصالة لحظة دخول بعض الجماهير وهم يحملون الأعلام ويطلقون هتافات مؤيدة لفلسطين.

ونظمت المنظمات المدنية الشهر الماضي مسيرات دعما لفلسطين تطالب بوقف إطلاق النار، وذلك أمام سفارتي الولايات المتحدة وإسرائيل في العاصمة مدريد.

وأعلنت اسبانيا أنها تنوي اتخاذ قرار فردي بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة إذا لم يفعل ذلك الاتحاد الأوروبي، وشددت على ضرورة الوقف الكامل والدائم لإطلاق النار في غزة وعدم الاكتفاء بهدنات مؤقتة.

المصدر: RT