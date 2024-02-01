كاميرون يصل إلى لبنان ويلتقي بري وميقاتي

وصل وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الخميس إلى لبنان في إطار جولته الشرق أوسطية التي تشمل عددا من الدول العربية.

وبعد وصوله توجه كاميرون إلى السراي الحكومي حيث التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتوجه بعدها إلى عين التينة (مقر الرئاسة الثانية) للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية" إن هذه الزيارة قد تقررت خلال لقاءات سابقة لوزير الخارجية البريطاني مع ميقاتي، مشيرة إلى أن "المحادثات السابقة مع كاميرون عكست حرص بريطانيا على أمن لبنان واستقراره وانتظام الدورة السياسية فيه، وتخوفه من أن امتداد التصعيد من غزة إلى لبنان والبحر الأحمر من شأنه أن يرفع مستوى المخاطر وانعدام الأمن ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل على مستوى العالم".

المصدر: RT