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لابيد يتهم الحكومة بتدمير الاقتصاد

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لابيد يتهم الحكومة بتدمير الاقتصاد
Gettyimages.ru
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد
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اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكومة بتدمير الاقتصاد بتحويل المليارات لمصالح حزبية، وانشغال رئيسها بترميم حوض السباحة في منزله.

وقال لابيد في فيديو نشره عبر حسابه على منصة x: "هذه الحكومة تدمر الاقتصاد، خلال الحرب ارتفعت أسعار مئات المنتجات عشرات المرات، وأسعار السلع الأساسية ارتفعت بمقدار 25% فيما تحول الحكومة المليارات لمصالح حزبية و(رئيس الحكومة بنيامين) نتنياهو منشغل في خضم الحرب بترميم بركة منزله في قيساريا".

هذا وألغى مكتب رئيس الوزراء الاجتماع التحديثي المقرر عقده في الساعة 16:00 بين رئيس الوزراء نتنياهو ولابيد، بسبب "اعتبارات الجدول الزمني".

وأعلن المكتب أن الاجتماع سيعقد على الأرجح يوم الاثنين المقبل، لكن ليس من المؤكد ما إذا كان سيعقد أم لا.

المصدر: RT + Ynet

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