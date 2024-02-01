لابيد يتهم الحكومة بتدمير الاقتصاد

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكومة بتدمير الاقتصاد بتحويل المليارات لمصالح حزبية، وانشغال رئيسها بترميم حوض السباحة في منزله.

وقال لابيد في فيديو نشره عبر حسابه على منصة x: "هذه الحكومة تدمر الاقتصاد، خلال الحرب ارتفعت أسعار مئات المنتجات عشرات المرات، وأسعار السلع الأساسية ارتفعت بمقدار 25% فيما تحول الحكومة المليارات لمصالح حزبية و(رئيس الحكومة بنيامين) نتنياهو منشغل في خضم الحرب بترميم بركة منزله في قيساريا".

תוך כדי המלחמה, עליות מחירים של מאות מוצרים בעשרות אחוזים.

הממשלה הזו מפרקת את הכלכלה. pic.twitter.com/jV7ohvxbuO — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) February 1, 2024

هذا وألغى مكتب رئيس الوزراء الاجتماع التحديثي المقرر عقده في الساعة 16:00 بين رئيس الوزراء نتنياهو ولابيد، بسبب "اعتبارات الجدول الزمني".

وأعلن المكتب أن الاجتماع سيعقد على الأرجح يوم الاثنين المقبل، لكن ليس من المؤكد ما إذا كان سيعقد أم لا.

المصدر: RT + Ynet