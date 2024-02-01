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البيت الأبيض: بايدن اتخذ قراره بشأن الرد على استهداف قواتنا في الأردن

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البيت الأبيض: بايدن اتخذ قراره بشأن الرد على استهداف قواتنا في الأردن
Globallookpress
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أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الرئيس جو بايدن قد اتخذ قراره بشأن الرد على الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن، لكنه لن يكشف عن تفاصيله.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "كما قلت سابقا، لن أتحدث عن العملية العسكرية المحتملة في المستقبل. وهذا أسوأ ما يمكن القيام به".

وأضاف أن "الرئيس اتخذ قرارا بشأن الرد. وقد تم عرض الخيارات عليه".

وكانت قناة "سي بي إس" الأمريكية قد أفادت نقلا عن مصادرها في وقت سابق بأن الإدارة الأمريكية قد وافقت على خطة توجيه ضربات إلى مواقع إيرانية في العراق وسوريا.

يذكر أن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أعلنت في 28 يناير تعرض قاعدة تستضيف عسكريين أمريكيين، على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرات مسيرة، مما أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وسقوط إصابات.

واتهمت واشنطن الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم، وأكدت أنها سترد على أعمالها، فيما نفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية وقالت إن "المقاومة الإسلامية" تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل.

المصدر: تاس

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