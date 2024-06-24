آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /24.06.2024/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xskk
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يتقدم الجيش الروسي على مختلف المحاور ويحبط محاولات قوات كييف شن هجمات مضادة، ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
- الدفاعات الجوية الروسية تحبط هجوما بطائرات مسيرة في مقاطعة روستوف
- إعلام: الهجوم بصواريخ "أتاكمس" على سيفاستوبول سيزيد مخاوف الولايات المتحدة
- فرق طبية وعلماء نفس يصلون إلى سيفاستوبول بتوجيهات من الرئيس الروسي
- بيونغ يانغ: الهجوم على سيفاستوبول بصواريخ أمريكية يظهر حقيقة هستيريا معاداة روسيا
- البنتاغون بشأن قصف كييف لمدينة سيفاستوبول الروسية بصواريخ أمريكية: ليس لدينا ما نقوله
- مخابرات كييف العسكرية تؤكد صعوبة وضع القوات الأوكرانية على الجبهة