بوريل: سيتم تحويل الدفعة الأولى من عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى كييف الأسبوع المقبل

أعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه سيتم الأسبوع المقبل تحويل الدفعة الأولى من عائدات الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا.

وأضاف بوريل قبيل بدء اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، أن قرار التصرف بعائدات الأصول الروسية لزيادة المساعدة العسكرية لكييف قد يتم اتخاذه دون الإجماع عليه، وتجنب الفيتو الهنغاري.

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وقال: "تسمح تشريعات الاتحاد الأوروبي بذلك حتى لو رفضت بعض الدول الأعضاء هذا القرار. نعتقد أنه بما أن هنغاريا لا تدعم هذا القرار، فقد لا تشارك في تنفيذه.. القرار واضح، وسيتم استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لزيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا. سيتم تحويل الدفعة الأولى من الأموال الأسبوع المقبل والباقي في غضون عدة أشهر".

من جهته أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد وافقت اليوم الاثنين على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا.



وجاء في البيان: "وافق مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات الاقتصادية والفردية ضد روسيا. وتستهدف هذه الإجراءات قطاعات الطاقة والمالية والتجارة، وتجنب الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي".

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب من الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة أو أرباحها، وشدد على أن أي محاولة للمساس بها ستعدّ سرقة واضحة لن تمر دون عقاب.

وجمد الغرب أموالا لروسيا بنحو 300 مليار يورو، نحو 200 مليار منها في الاتحاد الأوروبي.

وأكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن لدى روسيا ما يكفي من العائدات والأصول الغربية وما يمكن مصادرته وتجميده، وأن روسيا سترد بقرارات مناسبة.

المصدر: نوفوستي