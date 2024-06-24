فرق طبية وعلماء نفس يصلون إلى سيفاستوبول بتوجيهات من الرئيس الروسي

وصل فريق مشترك من المتخصصين من المركز الفيدرالي لطب الكوارث وأطباء من مؤسسات تابعة لوزارة الصحة الروسية وعلماء نفس إلى مدينة سيفاستوبول بتوجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين.

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته للسلطات الفيدرالية بتقديم كل المساعدة اللازمة لمدينة سيفاستوبول، فضلا عن إرسال طائرة مساعدة من العاصمة موسكو.

وكتب حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رزفوجّاييف في قناته على "تلغرام": "وصل فريق مشترك من متخصصين من المركز الفيدرالي لطب الكوارث وأطباء من المؤسسات التابعة لوزارة الصحة الروسية وإدارة الصحة في موسكو ومتخصصين من وزارة حالات الطوارئ (علماء نفس) إلى سيفاستوبول بتوجيهات من الرئيس فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين".

وأوضح أن 35 متخصصا يتوجهون حاليا إلى المستشفيات في المدينة، مشيرا إلى أنه سيتم "بحلول الصباح، تقييم حالة الضحايا ومدى الحاجة إلى نقل المرضى".

وأضاف رزفوجّاييف: "نائبي ألكسندر كولاجين يعمل على الفور بناء على تعليماتي، وسأخبركم بكل التفاصيل في الصباح".

وقد أسفر هجوم شنته قوات كييف الإرهابية على مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفلان وإصابة ما يزيد عن 120 جريحا منهم 27 طفلا، خمسة منهم في حالة حرجة.

وأشار ميخائيل رزفوجّاييف، حاكم مدينة سيفاستوبول، إلى أن "نظام كييف الإجرامي شن هجوما بالصواريخ المحملة بالذخائر العنقودية على سيفاستوبول".

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعرض مدينة سيفاستوبول لهجوم بصواريخ ATACMS أمريكية عنقودية.

وأضافت أن القوات الروسية أسقطت 4 صواريخ لكن واحدا منها انحرف عن مساره تحت تأثير الدفاعات الروسية وانفجر فوق المدينة وسقط حطامه عليها.

المصدر: RT