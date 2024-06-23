بيونغ يانغ: الهجوم على سيفاستوبول بصواريخ أمريكية يظهر حقيقة هستيريا معاداة روسيا

الهجوم على سيفاستوبول أظهر وجه الولايات المتحدة الحقيقي لهستيريا المواجهة المعادية لروسيا، وأي إجراء انتقامي من جانب موسكو ضد "مجانين المواجهة" سيكون بمثابة الحق في رد عادل.

جاءت هذه التصريحات على لسان نائب رئيس اللجنة العسكرية لحزب العمال الكوري باك تشونغ تشون تعليقا على الهجوم الإرهابي الأوكراني الذي استهدف مدينة سيفاستوبول الروسية بصواريخ "أتاكمس" الأمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عنه قوله "هذا العام، عندما كان الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا يتطور في اتجاه غير موات لعصابة زيلينسكي العميلة، زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بالنظام الصاروخي التكتيكي ATACMS "أتاكمس" الذي يصل مداه إلى 300 كيلومتر وسمحت بضرب المناطق الحدودية الروسية حتى مسافة 320 كيلومترا".

وأضاف: "لقد خلعت الولايات المتحدة القناع الذي كان يزعجها، وكشفت عن المظهر الحقيقي لهستيريا المواجهة القاسية المعادية لروسيا".

ووفقا لباك تشونغ تشون، إذا قام حكام الولايات المتحدة كما هو الحال الآن "بإجبار أوكرانيا - آلتهم الحربية - على شن حرب بالوكالة ضد روسيا بشكل متهور، فإنهم سوف يستفزون موسكو حتما لرد فعل أقوى".

وخلص نائب رئيس اللجنة العسكرية لحزب العمال الكوري إلى أن "الهجوم الاستراتيجي المضاد الذي تقوم به روسيا لحماية أمنها ردا على التهديد المتزايد من جانب القوى المعادية هو حق مشروع في الدفاع عن النفس، وأي رد من جانب روسيا هو عمل عادل ودفاع ثابت عن النفس. وبطبيعة الحال، فإن الحق في اختيار نوع الضربة الانتقامية التي سيتم توجيهها ضد مجانين المواجهة يعود إلى روسيا".

وأضاف: "نحن (كوريا الديمقراطية) سنكون دائما جنبا إلى جنب مع جيش وشعب روسيا، اللذين يخوضان صراعا عادلا لحماية الحقوق السيادية والاستقرار الاستراتيجي وسلامة أراضي الدولة".

هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن قوات كييف حاولت تنفيذ هجوم إرهابي صباح اليوم الأحد، لضرب سيفاستوبول باستخدام 5 صواريخ ATACMS أمريكية مزودة برؤوس حربية عنقودية.

فأسقط الجيش الروسي 4 منها، فيما سقط واحد منها بعد انفجاره فوق المدينة.

وأسفر الهجوم عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفلان اثنان، وأصيب 144 شخصا، من بينهم 27 قاصرا، بجروح متفاوتة الخطورة.

المصدر: RT