مقتل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال وإصابة أكثر من 120 بهجوم صاروخي أوكراني على القرم (فيديو)

قتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال وأصيب أكثر من 120 آخرون بهجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية اليوم الأحد على مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية.

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وكتب ميخائيل رزفوجاييف حاكم مدينة سيفاستوبول على "تلغرام": "بلغ عدد القتلى 5 أشخاص حيث قتل 3 أطفال وشخصين بالغين، وما يزيد عن 120 جريحا من بينهم 27 طفلا خمسة منهم في حالة حرجة جراء. شن نظام كييف الإجرامي هجوما بالصواريخ بذخائر عنقودية على سيفاستوبول".

وأعلنت وزارة الصحة الروسية ارتفاع عدد الجرحى إلى 124 شخصا بينهم 27 طفلا، مؤكدة أن أكثر من 20 فرقة إسعاف تعمل في مكان الحادث.

وأفادت مفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا بأن 5 أطفال في حالة خطرة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعرض مدينة سيفاستوبول لهجوم بصواريخ ATACMS أمريكية عنقودية.

وأضافت أن القوات الروسية أسقطت 4 صواريخ لكن واحدا منها انحرف عن مساره تحت تأثير الدفاعات الروسية وانفجر فوق المدينة وسقط حطامه عليها.

المصدر: نوفوستي